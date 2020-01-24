醫管局發信予罷工醫護要求解釋「缺勤」理由　員工陣線將供範本「一致回覆」 (15:36)

據本報獲得醫護今日收到的醫管局人事部信件，信中列出2月3日至7日的「缺勤」日子，並要求醫護解釋或澄清「缺勤」理由。當局要求醫護於本月23日或之前，以電郵或信件回覆人事部，否則有關醫護會被視作同意於上述日子缺勤。信件指出，有關解釋或澄清用作協助當局考慮，因應缺勤採取的跟進行動是否合適。

醫管局員工陣線於facebook專頁表示，各會員應陸續收到由人力資源部發出信件，呼籲切勿急於自行回覆，工會現與律師團隊相討回覆細節，並將會提供範本予各會員作一致回覆。

醫管局發言人確認局方就部分員工於本年2月初缺勤的事宜向有關員工發信，請他們確認缺勤日期及向他們了解缺勤的原因。發言人稱醫管局一直以合情、合理、合法的方式，公平處理有關員工缺勤的問題，希望員工回覆時提供相關資料，局方收到回覆後會按照法律意見及相關人事條例，作公平處理。

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