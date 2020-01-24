新冠肺炎｜許樹昌：若再爆酒吧群組必須收緊措施　明顯社區大爆發才要停課 (11:41)

本港新型冠狀病毒疫情持續反彈，過去7日有35宗本地個案，按周升3倍；爆疫尖沙嘴酒吧「China Secret」群組累計11人確診。政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今（9日）在港台節目表示，酒吧群組情況令人擔心，相信政府未來數日會留意相關防疫措施有否執行，以及有否相關爆發，若有爆發必須收緊措施。
許樹昌指出，本港第三波疫情「一直未斷尾」，其間只得數天沒有本地個案，反映社區很多層面都有隱形傳播鏈。他稱政府放寬防疫措施時，要平衡市民需要、業界生存空間及疫情控制；又說新冠肺炎屬高度傳染病，一旦放寬措施，爆發風險就會增加，防疫措施是否有效要視乎業界是否遵守規則。
近日亦有多間大專院校或中學學生確診，許樹昌認為情況暫時不算太嚴重，停課會「影響很多人」，故可先觀察一段時間，待有明顯社區大爆發時才要立即停課。
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