帝苑酒店Sabatini意大利餐廳服務員確診　全酒店撤離　穿制服男員工須檢疫 (12:52)

【12:52更新】尖沙嘴帝苑酒店今日（9日）公布，昨晚（8日）接獲衛生署衛生防護中心通知，酒店Sabatini意大利餐廳一名服務員確診（個案5163）。衛生防護中心要求酒店入住的房客於今日中午前撤離酒店，亦已安排所有工作時要穿制服的男員工前往檢疫中心接受檢疫，並會為所有員工作新冠病毒測試。酒店及各餐廳將由今日至10月22日暫時休業，進行全面消毒、深層清潔，以及內部維修保養。
酒店表示，酒店可協助安排需撤離的房客遷往其他酒店入住；而已預訂的酒店房間或餐廳的客人可作免費取消或免費退款。
在場協調的警方傳媒聯絡隊表示，暫知有57名員工可能要檢疫，稍後衛生署會派人到酒店為員工檢查，再決定最終誰要檢疫。警方其後補充，檢疫者將送往竹篙灣檢疫中心。
在酒店一樓經營珠寶店的文先生亦要撤離酒店，他表示不擔心染疫，因店內客人及員工有戴口罩及使用消毒搓手液。至於停業期間酒店會否賠償租戶，他說「未傾到呢啲」。
帝苑酒店3樓越南餐廳Le Soleil的一名43歲男樓面服務員（個案5132），日前確診新型冠狀病毒，該餐廳停業14日。衛生防護中心傳染病處主任張竹君日前公布該個案時表示，病人發病後仍有上班；他平日會在有酒店其他部門員工使用的職員餐廳用膳，衛生防護中心向酒店全部員工和住客派樣本瓶作病毒檢測。
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