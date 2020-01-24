港大「糖心易測」App助評估糖尿風險　年齡BMI血壓關係發病率 (08:37)

港大醫學院研究團隊1995年開展香港心血管疾病風險因素普查（CRISPS），並把2609名沒已知糖尿病的參加者數據納入今次研究，以身高體重指數、年齡、血壓計算出NDS，三者愈高，NDS則愈高分，滿分50分，NDS達28分或以上的高風險者隨後的糖尿病發病風險，是NDS低於28分的低風險者三倍，而且NDS愈高，其糖尿病愈早病發，NDS達28分或以上屬高風險者，每5人就有一人確診糖尿病。

研究再為1984名鑑定為無糖尿病的參加者作20年跟進，389人後來確診糖尿病。而在1995/96年NDS低於28分的低風險者，5年後病發率為1.5%，對比NDS達38分或以上的最高風險群發病率達9.2%，反映NDS愈高分，糖尿病愈早病發。至於20年後，當初NDS屬28分以下者的發病率約11.6%，而評分28分或以上者的發病率則高約兩倍，達33.7%。

下載「糖心易測」App計算評分評估患病風險

研究團隊新推出流動應用程式「糖心易測」供用戶自行計算NDS，可於Apple App Store或Google Play Store免費下載。港大內科學系內分泌及糖尿科名譽臨牀副教授胡裕初表示，NDS達28分或以上，應按分數每一年至三年作血液檢驗，28分以下者可下戴「糖心易測」定期計算NDS作評估，並提醒NDS低於28分的低風險者中，亦會有低於3%因沒做口服葡萄糖耐量測試（OGTT）而錯過診斷。

港大內科學系內分泌及糖尿科臨牀助理教授李智豪表示，全球大約每11人就有一人患糖尿病，一半因病徵不明顯而未被診斷，待出現併發症才被確診。李智豪稱，35歲或以上的人患糖尿風險，是25至34歲組別者的2至8倍，超重或肥胖者患糖尿病風險較體重指標正常者增約2至6倍，高血壓者患糖尿病的風險是血壓正常者的約兩倍。

港大內科學系講座教授林小玲表示，根據1995年普查數據，9.8%港人患糖尿病，但港人生活方式已改變，故去年12月已啟動做一項新的心血管疾病風險因素普查，收集最新數據，料2024年完成。