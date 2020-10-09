香港藝術節@大館　10．10網上直播免費睇 (09:15)

「香港藝術節@大館」網上直播

1.《米羅實驗室》

讓觀眾以第一身視角，探索西班牙超現實藝術家胡安．米羅的異想世界。網上直播的DIY速成班，大人小朋友可以將米羅的圖形元素、線條和符號，在帽子和小畫布上重新創作。【直播時間：周六中午12時 活動連結】

2.《人圖》

香港藝術家黃靜婷以主觀視角，將由巨大鏡球組成的互動裝置體驗拍攝成片段，帶領觀眾由網絡世界踏入鏡球迷宮。【直播時間：周六下午1時 活動連結】

3.《卡》

影片追蹤兩個大男孩把一張枱扛上頭，以武術、Parkour、現代舞於大館不同角落遊走，反思人生。【直播時間：周六下午2時 活動連結】

4.《倒行逆「思」》

葡萄牙編舞麗塔·韋漢娜從大館出發，倒行至香港動植物公園，以集體的逆行行為，嘗試打破社會規範。【直播時間：周六下午3時 活動連結】

5.《尋窿探罅》

比利時藝團「現場作業」的兩位藝術家與本地年輕演員，遍尋大館最不為人留意的角落，穿越大館的歷史場景。【直播時間：周六下午4時 活動連結】

6.《小心輕放 創作進行中》

芬蘭著名編舞漢娜・波洛翠蕾絲首次在本港進行的實驗創作，引導參加者探索身體的連繫與觸碰，嘗試打破人性脆弱面。【直播時間：周六下午6時 活動連結】

7.《音域沐浴》

音域藝術家及靜觀音療師葉破，以音域引導，結合多媒體呈現，讓觀眾放空自己及沉澱心靈。【直播時間：周六晚上9時 活動連結】

詳情：taikwun.artsfestival.org

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