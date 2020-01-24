奧比斯前總監前經理假報價單騙640萬元訂單　罪成明日判刑 (22:15)

其中一名被告李子超（57歲）是奧比斯特別項目組前總監，控罪指稱他於2013年1月至2017年11月期間，串謀迅朗印刷東主吳達明（62歲），偽稱迅朗印刷的兩個競爭對手，就奧比斯34張印刷訂單的採購工作，提出以高於迅朗印刷的價錢提供印刷物品，令該34張總值約420萬元的訂單判授予迅朗印刷。吳達明早前已認罪，明日判刑。

同案另外兩名被告分別是奧比斯特別項目組前高級發展經理林兆基（58歲），以及設計服務供應商創意源流東主關嘉華（46歲）。兩人承認於上述期間串謀詐騙奧比斯，偽稱創意源流的兩個競爭對手，就13張設計訂單的採購工作，提出以高於創意源流的價錢提供設計服務，令該13張總值逾220萬元的訂判授予創意源流。

林兆基另曾在另一個設計訂單的採購工作中，利用兩張看似由另外兩間設計公司發出的報價單，他承認一項使用虛假文書罪名，明日與關嘉華在區院判刑。

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