雲頂郵輪：向港府爭取聖誕前推本地航程 (21:00)

新型冠狀病毒疫情反彈，2月鑽石公主號郵輪爆疫，自此香港再沒郵輪航行出發離港。雲頂郵輪集團市場部高級副總裁李鳳霞表示，自2月停航至今，雲頂郵輪集團損失25萬人次的乘客，每月每艘郵輪維修費用需逾百萬美元，盼向港府爭取在聖誕及新年假期之前推出本地郵輪旅程。
雲頂郵輪集團共有6條航線，分別是香港、台灣、馬來西亞、新加坡、廣州及上海。台灣航線在7月中重新開始環島遊，完成22個航次。新加坡當局亦宣布，星夢郵輪可在11月6日重啓新加坡航線。新加坡要求所有顧客上船前都要做新冠病毒測試；台灣則要求顧客排隊保持社交距離，另外自助餐改由員工協助取食物。另外，郵輪每間房間都配備正壓鮮風系統，每次最多只會安排載客量一半的乘客登船。
李鳳霞以上述兩地為例，認為香港同樣具備條件重啓郵輪境內遊。但集團業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥表示，曾向政府查詢，不過未獲回應，相信政府已經知道他們想要復航的願望。不過，他表示若疫情反覆，會聽從專家意見。他續說，希望首先推出本地郵輪旅程，繼而逐步復航大灣區路線。
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