雲頂郵輪：向港府爭取聖誕前推本地航程 (21:00)

雲頂郵輪集團共有6條航線，分別是香港、台灣、馬來西亞、新加坡、廣州及上海。台灣航線在7月中重新開始環島遊，完成22個航次。新加坡當局亦宣布，星夢郵輪可在11月6日重啓新加坡航線。新加坡要求所有顧客上船前都要做新冠病毒測試；台灣則要求顧客排隊保持社交距離，另外自助餐改由員工協助取食物。另外，郵輪每間房間都配備正壓鮮風系統，每次最多只會安排載客量一半的乘客登船。

李鳳霞以上述兩地為例，認為香港同樣具備條件重啓郵輪境內遊。但集團業務規劃及港口管理高級副總裁林俊彥表示，曾向政府查詢，不過未獲回應，相信政府已經知道他們想要復航的願望。不過，他表示若疫情反覆，會聽從專家意見。他續說，希望首先推出本地郵輪旅程，繼而逐步復航大灣區路線。

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