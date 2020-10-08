上半年多種空氣污染物跌至2016年以來新低　疫情下一度緩和後反彈 (20:10)

然而，路邊監測站錄得的臭氧濃度見5年新高，今年上半年的平均值為每立方米33.3微克，較去年同期增加21.1%。健康空氣行動促政府加快研究臭氧大幅上升原因，以及控制區內揮發性有機化合物（VOCs）水平，抑制臭氧形成。

另外，多區空氣質素有改善，當中以東涌、荃灣及大埔較顯著，惟PM2.5及PM10的濃度仍超出世衛標準。

隨新型冠狀病毒疫情在7月出現第三波爆發，政府收緊限聚令及社交距離限制，市民減少出行，路邊監測站錄得的空氣污染物水平跌至2020年最低點。但疫情在8月中開始緩和後，3個路邊監測站的空氣污染物濃度反彈，7月至9月期間躍升56.5%至136%不等。

健康空氣行動分析，巴士是路邊空氣污染物主要來源之一，專營巴士營運商因應市民減少出行削減班次，乘客人次按年減27%，由於巴士排放廢氣減少，路邊空氣質素得以改善。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋認為，這是一個契機，政府應重新審視公共衛生及環境政策，仿效外國因應疫情制訂「綠色復蘇」政策，在疫情後「重建」一個健康的城市，例如發展零排放公共運輸、增設更多低排放區等。

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