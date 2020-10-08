民建聯前社區幹事鄺星宇認揮刀傷人藏壯陽藥　官：判監無可避免 (18:30)

報稱地產經紀的鄺星宇（27歲）承認於今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊男子馮文傑，以及同日同地非法及惡意傷害男子馬富善。他另承認同日在觀塘警署接見室3號內管有第一部毒藥。

案情指出，當晚觀塘地鐵站外設有反修例街站，約100名市民在場聚集和叫口號。群眾於晚上9時10分離開，惟被告與5至10人因政見爭執。其間被告呼喊「警察萬歲」，突然衝向人群，試圖揮拳攻擊對方，但被人制服在地。

被告重新站起後，突然亮出19厘米長的水果刀，指向在場拍攝的記者馮文傑，並嘗試奪走其相機，馮文傑糾纏期間被𠝹傷右手食指。另一事主馬富善上前制止期間，其左手亦遭割傷。警方接報到場後制服和拘捕被告，被告在警誡下保持緘默。警方把被告帶返警署後，從其背包內搜出含「昔多芬」的藥丸。

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