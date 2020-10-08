西九龍中心外牆廣告被指影射不良意識　漫畫家︰已通過淫審處審批 (17:35)

劉佩玉表示，如西九龍中心繼續懸掛，她會發起網上聯署表達關注，以及去信淫褻物品審裁處，要求處方檢視廣告是否淫褻或不雅、公開展示廣告是否符合公眾利益，並促請當局加強規管室外大型廣告，如涉不良意識應勸喻盡快移除。

《明報》記者聯絡該廣告的漫畫家林祥焜，他稱過往「正經做事無人理會」，感謝民建聯投訴，「突然多了人關注我，等了這機會很久」，並自言有關廣告已送審淫審處並獲批，形容民建聯投訴「曲線在鬧政府」。林祥焜表示，現時不少年輕女性均熱愛運動，舉例登山、獨木舟、做瑜伽時衣著亦會較性感，「係咪女性著到咁做運動就代表淫邪？咩人諗咩嘢」。

被問到會否憂慮日後商業合作因而受影響，林祥焜稱不擔心，自言與西九龍中心一向關係非常好，又稱疫情下尋求藝術家合作的人不多，「現在多了你（民建聯）幫我promote（推廣），so good，效果反而好」。他又稱，日後畫畫尺度不會受影響，自言曾往外國舉行展覽，作品不止供港人觀賞。

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