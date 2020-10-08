荃灣遭警槍擊男生被控襲警暴動　控方稱被告可能認罪 (17:20)

被告依次為學生曾志健（19歲）及理工大學博士生邱宏達（27歲），控罪指稱兩人於2019年10月1日，在荃灣海壩街、大河道、大河道北和鱟地坊一帶與其他不知名的人參與暴動；曾志健另被指同日在荃灣鱟地坊，襲擊警員謝思明和曾家輝。

控方在庭上指出，現正與首被告商討案情細節內容，若案情經調整及達成共識，首被告應該會認罪，因此申請押後案件；代表首被告的資深大律師駱應淦同意控方所言。次被告大律師代表指出，今日才得悉控方與首被告正商討案情，而經修訂的案情或影響次被告的答辯意向，故亦希望押後案件待索取法律意見。

據了解，首被告傾向承認暴動罪，但另外兩項襲警罪的答辯意向則有待與控方完成商討案情。

被槍傷男生擬索償 就法援拒批提上訴

首被告就被槍傷一事，有意入稟向警方追討人身傷害民事索償，但法援署拒絕相關法援申請，稱警方開槍「合適」。據悉，首被告已就法援署決定上訴，但有關聆訊並不公開，將於下周一（12日）在高等法院聆案官席前進行。

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