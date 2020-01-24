新冠肺炎｜今增18宗確診14屬本地感染　一宗源頭不明　「國寶之家」院舍多11人染疫 (16:35)

源頭不明個案（個案5161）：

．65歲男子，居於北角賽西湖大廈6座，已退休，10月3日發病

．因平日較注重健康，幾乎每日或隔日會到健身中心上課或健身，主要會到Fitness First健身中心健身及參與課程，有時獨自前往，有時與妻子同行

．Fitness First證實其一名持卡人確診，分別於10月3日到銅鑼灣TOWER 535分店，以及於10月4日到灣仔合和中心分店，兩間分店今日起暫停營業5日，暫定10月13日重開

．有時會在家中與數名親友食飯，潛伏期亦曾外出到餐廳用膳

China Secret酒吧新增一宗確診（個案5148）：

．29歲男子，居於橫頭磡康強苑，10月1日開始發燒

．9月23日與3個朋友到尖沙嘴利就商業大廈China Secret酒吧。早前已有另外3名確診者於同日到過該酒吧

．9月30日與兩名朋友到尖沙嘴金馬倫道華懋金馬倫中心3樓一間酒吧「Virgo」，該酒吧前身是「新鸚鵡吧」，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新鸚鵡吧已搬走

．一名同行到China Secret和新鸚鵡吧的朋友初步確診，另一朋友已入檢疫中心

．10月1日與兩名朋友到「Virgo」酒吧

葵涌石蔭路「國寶之家」院舍新增11宗確診：

．11名病人均為國寶之家院友（個案5149、5151至5160），介乎25至71歲；其中一名46歲女子（個案5152）情況嚴重，其餘病人情況穩定

．8人無病徵，其餘3人分別於10月3至6日期間發病

．院舍其餘院友已被送到薄扶林傷健營和馬鞍山伸手助人協會樟木頭老人度假中心檢疫；職員亦已送入檢疫中心

餘下一宗本地個案（個案5150，47歲男子）是早前確診者的家人，10月6日發病，被送院接受新冠病毒測試後確診。

4宗輸入個案分別來自俄羅斯、印度及突尼斯，其中一人是由俄羅斯抵港的空中服務員（個案5145）、一人是印度來港的海員（個案5162）。

新冠肺炎 相關報道：

陳漢儀籲「staycation」不宜開派對 將約見業界提醒嚴守防疫措施

港府研修例推強制檢測 免公共衛生工作受阻

袁國勇籲巿民進入嚴密戒備狀態

3院友感染 近40人須檢疫 殘疾院舍爆疫 專家倡全院每周一驗

增9宗本地 酒吧群組擴至10人 政府日內再商關酒吧 徐德義晤業界籲「做多點」