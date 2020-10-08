新冠肺炎｜旅發局推旅遊業統一衛生防疫指引認證　涵蓋景點商場酒店商戶 (15:45)

旅發局副總幹事葉貞德表示，首階段的6個行業會各有10個指引，例如食肆，除要求員工量體溫、餐桌要保持1.5米距離或放置隔板等之外，也有目前衛生防護中心及食環署社交距離措施未涵蓋的內容，如鼓勵客人以非觸式付款方法。商戶今日（8日）起可網上申請認證，30日內品質保證局會派職員突擊巡查，檢視合格後15日內發放網上電子證書及標誌，商戶資料也會放在計劃網站，最快11月能發出第一個認證。3個月後旅發局及品質保證局會檢視執行效果，再推出第二階段計劃，涵蓋跨境巴士、旅行團巴士、會展場地，以及其他餐飲和零售商戶。

認證計劃暫時為期一年，葉貞德補充，其他行業的類似認證索價約1900元，品牌局以較相宜的價錢提供服務，申請費每間幾百元。旅發局預留1000萬元全額資助商戶申請資助及宣傳，品牌局則會預留100名職員巡查。葉貞德盼整個計劃有1萬個商戶參與。

計劃申請網站：https://hkhygiene.hkqaa.org

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