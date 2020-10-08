新冠肺炎｜港府研修例推強制檢測　免公共衛生工作受阻 (14:40)

陳肇始今早（8日）出席記者會表示，檢測旨在發現隱形患者，愈多檢測就能盡快找出愈多患者。她指出，港府正研究法律框架，若不能做到所有所需檢測，對公共衛生工作有阻礙的話，可推行強制檢測。對於強制檢測如何實行、針對什麼類型的人，陳肇始沒有解釋。

被問到會否接納港大醫學院院長梁卓偉促每周為院舍職員及院友檢測的建議，陳肇始指出，院舍屬高風險地方，目前院舍職員有接受重複檢測，據其理解，社署正為會外出的院友檢測。她續說，面對疫情反彈，並在未有法律框架作強制檢測的情況下，希望市民會配合檢測。

對於會否關閉酒吧，陳肇始稱，目前會要靠業界針對防疫關鍵控制點作改善，不排除會再次收緊措施。被問到港府早前放寬措施是否過急、錯判，導致疫情反彈，她回應稱，港府一直「揸得好緊」、小心謹慎。

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