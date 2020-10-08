23歲無業男管鐵槌摺刀　判囚9個月准保釋候上訴 (13:27)

民間集會團體今年1月19日在中環發起「天下制裁」集會，及後多區有警民衝突。當日一名23歲無業男子在大埔管有鐵槌、摺刀等物品，受審後被裁定一項管有適合作非法用途的工具罪成，今（8日）在粉嶺裁判法院被判囚9個月。被告申請保釋等候上訴獲准。
控罪指稱，被告黃俊迪（23歲）於今年1月19日，在大埔大元邨中央公園近14號燈柱管有2個鐵槌、一支行山杖及一把多用途摺刀。
辯方求情時表示，報告稱被告不適宜進入勞教中心，又稱被告自小操行良好，還押約兩星期亦無紀律問題，並呈上一宗西九龍裁判法院、案情相似的案件供主任裁判官蘇文隆參考，該案以判囚4個月作量刑起點。惟蘇官稱，案件無參考價值，而此案案情嚴重，被告背景不構成減刑因素，終判被告監禁9個月。被告獲准以1萬元現金保釋等候上訴，其間須遵守宵禁令及每星期到警署報到一次。
蘇官早前在裁決指出，案發前數個月常有警民衝突，示威者用鐵槌敲打公物，肯定被告於當日或將來，在大埔某處參與示威活動期間使用涉案物品，即使未能肯定被告會用摺刀及行山杖作非法用途，但唯一、必然、不可抗拒的推論，為被告管有2個鐵槌意圖毁壞公物。
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