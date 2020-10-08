皇都戲院大廈研重建保育　保留戲院外牆天台飛拱 (14:00)

新世界今日（8日）完成強拍程序成功收購皇都戲院大廈。皇都戲院大廈由住宅、商場及戲院三部分組成，至今有68年歷史。新世界表示，已聘請Purcell、WilkinsonEyre、AGC三個保育顧問團隊為皇都戲院籌劃保育及發展方案。據了解，三個團體會展開「保育管理計劃」，包括研究皇都戲院的歷史價值，並會在場內作3D掃描及勘探，以掌握皇都的內部結構。

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新世界又稱，會復修及重塑皇都戲院古蹟的歷史面貌，包括天台俗稱「飛拱」的桁架建築。消息稱，正構思開放「飛拱」天台範圍，並研究改造為休憩空間供公眾進入，甚至作近距離欣賞及「打卡」，但仍要顧及結構、天台負重等因素，待完成勘探後再作公布。至於戲院的呈九宮格形的外牆，消息稱亦會保留及復修。

由於戲院1997年結業後，曾經歷大規模改建並成為桌球會所，原先戲院座椅已全不存在，昔日戲院上方的超等座出入口亦被混凝土「封印」。消息稱，為重視當年戲院面貌，新世界正聯絡戲院座椅美國製造商Bodiform，希望能重製座椅。

至於戲院弧形立面中央、出自名畫家梅雨天的手筆的「蟬迷董卓」大型浮雕裝飾，亦是皇都戲院一大特色，經過歲月洗禮變得黯淡破損。消息稱，目前仍未找到該浮雕原貌，仍需研究如何保留復修。

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