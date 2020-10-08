寒露．二十四節氣｜寒露飲食養生　中醫建議滋潤5食材 (08:22)

今日（8日）是二十四節氣的寒露，註冊中醫鄭智仁指出，寒露氣溫較上一個節氣白露為低，惟本港氣溫變化沒有北方那麼明顯，維持早晚偏涼、中午氣溫略高的天氣。他提醒，寒露時秋燥較明顯，飲食可以柔潤為主，有助預防燥邪，建議可進食5種滋潤食材。
寒露秋燥明顯 燥邪傷肺或現乾咳胸痛
鄭智仁稱，寒露後氣溫下降，容易引致心腦血管疾病，中風、老年慢性支氣管炎、哮喘病及肺炎等疾病亦容易影響老年人健康。而秋燥在寒露時期較明顯，燥邪易傷肺臟，或會出現乾咳、喘氣、胸痛等徵狀；燥邪也容易消耗體內津液，造成口乾咽燥、口渴、皮膚乾燥及毛髮乾旱等。
飲食柔潤為主 少吃辣椒葱蒜辛辣食物
鄭智仁建議，寒露飲食可以柔潤為主，有助預防燥邪。不妨多進食甘淡滋潤的食物，例如黑芝麻、蜂蜜及黑木耳等柔潤食物，亦應少吃辛辣食物如辣椒、生薑、葱及蒜類等。他介紹以下適合於寒露進食的5種食材：
寒露滋潤5食材
1. 黑芝麻：味甘性平，有補肝腎、潤五臟、益精血、滋陰潤腸和通乳等作用。
2. 蜂蜜：味甘性平，能補脾胃、潤喉潤肺、止咳及滑腸通便等。
3. 雪耳：味甘、淡、性平，有滋陰養胃、補氣、潤肺潤腸等作用。
4. 黑木耳：味甘，性平，能補氣潤肺、活血止血等。
5. 梨：味甘微酸，性涼，具生津潤燥、清熱化痰和解酒等功效。
文：何芍盈
寒露養生食譜：
寒露湯水3食譜：雪耳椰子煲雞·木瓜雞腳百合湯·百合栗子合掌瓜湯
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