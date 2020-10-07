新冠肺炎｜源頭不明個案趨增　梁卓偉憂幾何級數上升 (20:00)

梁卓偉稱，新冠病毒第三波疫情至今，病毒即時繁殖率一直未能跌低至0.4以下，社區的隱形傳播鏈一直未完全截斷，最新的即時繁殖率更超過0.6。他續稱，透過八達通了解港人出行紀錄，目前已回升至1月時基線水平的八至九成，過去一周更曾超過基線水平，預料病毒的即時繁殖率幾日後更可能升至超過1的水平，如疫情持續擴大，「唔小心（個案）可以幾何級數咁上（升）」。

梁卓偉認為，防疫措施「早收緊，好過遲收緊」，以避免再出現大規模疫情爆發，至於是否要收緊「非必要場所」防疫措施以維持正常生活，例如學校的運作，他形容社會上需要就此有共識和取捨。他說，暫未見有個別地區出現地區爆發的明顯迹象，如出現這情況，他認為在當區做大規模檢測是可行辦法。

港府雖然在7、8、9月共推行了三輪為全港各區的安老院、殘疾院舍及護養院員工做病毒檢測的計劃，但梁卓偉形容仍然有「漏洞」，因除了員工，院友亦有自己的活動，他們有可能與社區交流。他促請港府把院舍院友納入化驗計劃，並應該每周做一次，避免出現漏網之魚。他說，第三波疫情至今出現98名新冠病毒死者，當中大部分涉及長者群組，形容「一個都嫌多」，認為做好檢測工作是刻不容緩之事。

至於旅遊氣泡和健康碼，他認為未能在疫情反升的階段內推行，要先待疫情受控。

就本報今日報道政府抗疫專家組成員之一、曾任世衛助理總幹事的港大公共衛生學院院長福田敬二不獲港大續約，預料明年底完成5年合約後離開，梁卓偉表示，人事處理和合約涉保密原則，不適合評論個別個案。

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