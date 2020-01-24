130多萬元冷氣工程涉收20萬回佣　酒店前總監及承辦商被起訴 (19:40)

被告為香港銅鑼灣皇冠假日酒店（皇冠假日酒店）前工程總監范家智（43歲）及順盈工程維修有限公司（順盈）東主黃文健（46歲），同被控兩項串謀使代理人接受利益罪名。范家智另被控一項代理人索取利益罪名。二人暫准保釋，於周五（9日）在東區裁判法院答辯。

案情指出，范家智於案發時負責監督皇冠假日酒店所有工程，以及向該酒店推薦承辦商和批簽承辦商進行的工程。黃文健是順盈的東主，該公司經范家智介紹，成為皇冠假日酒店的冷氣系統維修承辦商。

2018年7月27日至2019年6月10日期間，范家智當時為皇冠假日酒店處理總值逾47.3萬元的7份工程訂單，以及逾84萬元的酒店冷氣維修保養定期合約。其中一項控罪指稱，范家智及黃文健涉嫌一同串謀，使范家智在無合法權限或合理辯解下接受順盈的非法回佣，即上述其中4份工程訂單所賺取利潤的某百分比，作為范家智在公事上優待或曾經優待順盈的誘因或報酬，據報共逾5.6萬元。

另外兩項控罪指黃文健涉嫌以相同目的，無合法權限或合理辯解而向范家智提供約2.4萬元及約4萬元的非法回佣。另有一項控罪指范家智及黃文健涉嫌以相同目的，一同串謀使范家智在無合法權限或合理辯解下，每月接受約1萬元。據報范家智協助順盈取得上述定期合約，收取每月款項共5.5萬元。餘下一項控罪指稱范家智涉嫌以相同目的，就該定期合約向黃文健索取非法回佣2.7萬元。

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