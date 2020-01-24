新冠肺炎｜China Secret酒吧尖沙嘴豪麗大廈多3泰女確診　群組最少9人染疫 (17:37)

新增3宗China Secret及豪麗大廈相關個案均為泰籍女子：

．個案5134：24歲，曾入住豪麗大廈，10月2日搬到尖沙嘴帝苑酒店，10月5日發病

．個案5141：36歲，曾與個案5134在豪麗大廈同住，因9月23日到過China Secret，故被列為密切接觸者送入檢疫中心，10月6日發病

．個案5142：34歲，曾與早前確診的個案5123在豪麗大廈同住，10月6日發病

China Secret及豪麗大廈群組最先確診一人，是自3月起滯留香港的26歲泰國女遊客（個案5098）。其後香港專業教育學院（IVE）22歲男生（個案5107）確診，並透露自己於9月23日到過China Secret，衛生防護中心追查後才發現，個案5098亦於同日到過該酒吧。IVE男生的一名82歲家人其後亦確診（個案5112）。

豪麗大廈方面，最先確診是一名居於青衣的27歲泰籍家庭主婦（個案5111），她曾與一名35歲泰籍女友人（個案5130）逛街，但沒到過豪麗大廈；個案5130則曾與另一38歲泰籍女子（個案5123）在豪麗大廈同住。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於今日公布確診的個案5141同時與China Secret和豪麗大廈有關，故將兩批相關個案視為同一群組。

其他新增本地個案見另稿：今增11宗確診9屬本地感染 3源頭不明包括旺角藥房職員葵涌院舍院友

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