不滿前妻指「又老又無用」　七旬翁認淋通渠水施襲三罪　官明言刑期不少於10年 (15:30)

被告鄒景文（71歲）承認於去年5月17日，在天水圍坑尾村站輕鐵月台上，襲擊張誠花（譯音）。他另承認於去年6月13日，在天水圍嘉湖新北江商場一樓，向張誠花淋潑腐蝕液體，以及襲擊曾曉軒（音譯）。

被告首襲前妻後獲保釋

案情指出，女事主2009年與被告離婚，但二人繼續同住。女事主去年5月遷出，與新男友同居。同月17日早上，女事主在輕鐵月台候車時，被告突然現身，並在5秒內出拳毆打其頭部5下，斥她「唔識教女」，亦不應有男友。女事主報警，被告獲警方保釋候查。

至6月13日早上，女事主在理髮店上班期間，被告手持藍色膠樽現身，並向她淋潑樽內的通渠水，繼而追截逃離理髮店的女事主。女事主跑至對面髮型屋求助，其間不慎跌倒，被告把通渠水淋在女事主頭上，斥她「做過啲咩自己受」。警方其後接報到場，即場拘捕被告。

醫療報告顯示，女事主全身有28%的化學灼傷，當中包括臉部、頭皮、胸口和背部，需接受植皮手術。