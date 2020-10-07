科技園「明日創科領袖培訓」8學員培訓兩月　配對園區公司科研兩年 (13:15)

曾於科大分子神經科學國家重點實驗室工作的楊朗庭為入選的8名學員之一，他表示，以往在實驗室工作主要做基礎研究，即使參與開發藥物，亦以前期試驗，如細胞測試、動物測試為主。今次他獲配對到李氏大藥廠實習，一嘗所願可以參與有關藥物開發臨牀測試工作。楊朗庭稱，相比在實驗室工作，在企業開發藥物更接近市場及應用，認為可增加工作滿足感。

另一名入選的學員羅俊杰剛於城大電子工程本科畢業，他表示自己對於人工智能感興趣，獲配對到UMEC聯合微電子中心實習，將參與融合人工智能及物聯網開發工作，高興可以從事與學科相關的工作。他同時會兼讀碩士課程，一邊實習，增加技術知識及實戰經驗。

科技園公司首席商務總監徐建表示，「創科學院」已與3間本地院校，包括中大、科大及城大，以及行業伙伴，包括AWS、IBM及Microsoft合作，除實習培訓，亦會推出更多人才發展、網上課程等，讓人才持續學習及進修裝備自己。

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