海關水警沙頭角破快艇走私　檢盆栽等貨物價值1250萬元 (14:45)

行動中檢獲約值1250萬元的走私物品，包括25萬件約值700多萬元的電子零件、320公斤約值120萬元的海味、 6800件約值300萬元的護膚品、71件約值30萬元的名牌衣物及300棵約值15萬元的植物盆栽。走私貨物中的植物盆栽包括來自南美的多肉植物及日本蘭花。

警隊水警小艇分區指揮官警司周信偉表示，前日海關及水警根據線報到香港西面水域部署，至當晚11時許，一艘10米長、裝有4部高馬力舷外機的快艇駛近，並隱藏在附近海域停泊的工程躉船旁，其間一輛密斗貨車沿稔灣路駛至龍鼓上灘碼頭，10名中國籍男子從草叢跑出，協助貨車司機運貨至靠泊快艇。人員立即上前制止，岸上10人隨即跳上快艇，快艇朝內地水域高速逃去，44歲本地男貨車司機登貨車欲駛離不果，當場被制服拘捕。

海關港口及海域科海域調查組指揮官張國賢表示，是次案件是自2018年起首次破獲有走私盆栽，稱被檢獲的植物走私屬常見旅行手信，惟因應疫情封關令內地人無法外國旅行，形成巨大走私市場。他說，今年海路走私較往年嚴重，今年首10個月已破獲85宗海路走私案，檢獲貨值3.85億元，超過去年全年的1.62億元。