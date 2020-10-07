海天堂控前股東誹謗　爭議發霉龜苓膏處理 (14:55)

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。海天堂創辦人吳耀明今繼續作供，被告一方表示，未見公司向員工發出書面告示，指示他們如何處理發霉的龜苓膏，吳耀明回應稱有關事宜屬恆常做法，不一定有文件指示，又稱公司視發霉龜苓膏為壞貨，絕不向顧客出售。被告一方指出，公司一直知悉和同意員工透過沖洗龜苓膏的方式處理發霉問題，甚至早於2006年已要求員工「唔好咁大嘥，洗到盡量洗」，吳耀明一概表示不同意。

吳耀明同意各分店的生意額會直接影響員工的薪金。法官陸啟康問吳耀明「點知員工有良心」，公司會如何從中監察，他回應稱，顧客假如進食變壞的龜苓膏便會投訴，有關員工亦會「麻煩」。

被告一方指出，被告於2013年6月3日親自向吳耀明表示，不接受海天堂監控和處理產品質量，明言將於同月15日退出公司，惟吳耀明不願買回被告持有的股份。被告一方又稱，其後有意與吳耀明商討合作空間，或在公司內繼續扮演角色。吳耀明表示不同意，形容自己「好耐冇見過佢」。聆訊下午續。

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