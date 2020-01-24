福田敬二不獲港大續約　許樹昌：福田敬二是公共衛生人才　離職對港有影響 (13:02)

許樹昌透露自己與福田敬二是好朋友，稱福田敬二曾任職美國疾控中心，亦曾任世衛助理總幹事，2013年和2015年中東、韓國的中東呼吸綜合症爆發時，曾任隊長帶領世衛團隊到當地調查，許樹昌當時亦有隨隊前往。他續稱，福田敬二的能力很高，在處理新型冠狀病毒疫情時，曾對港府提出很多有用的公共衛生建議。

另外，就近日不少市民預約酒店房間進行派對，許樹昌在節目中表示，多人聚集酒店房的散播風險很高，建議政府可考慮將4人限聚令延伸至酒店房間內。

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