小學教師涉播港獨遭釘牌　楊潤雄：不可能是一時失誤　教材設計者責任不可卸 (11:40)

楊潤雄稱，學生在小學階段心智未完全成熟，正建立概念上對社會、個人態度的看法，強調是次取消教師註冊的考慮是基於事件的嚴重性，以及涉事教師專業失德。

有知情者稱，教育局去年曾突擊到訪學校，面見數名曾接觸教材的學生，學生稱老師是談言論自由，並表示不贊成港獨。楊潤雄認為這不是重點，稱學生可以是接收不同的資訊及在不同教師的教導後得出有關結論，不代表教材可涉及有關議題。他強調即使學生未受教材影響，但課堂設計出現大問題、目標錯誤，追究的是教師設計教材時的專業失德。他又指出，若課堂談及言論自由，香港有很多其他例子可用，「點解講民族黨的黨綱、背景？點解問學生贊唔贊成港獨？」

對於教育局被指未有給予涉事教師當面解釋的機會，楊潤雄表示局方有給予教師兩次書面申訴的機會，與局方處理同類個案程序一致。他指出，去年6月至今約有8名教師被取消教席，一般因牽涉刑事案件，因設計問題教材、專業失德而被「釘牌」是首次，他重申相信教育局常任秘書長的決定是為保障學生。

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