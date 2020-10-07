天氣｜天文台料明早有陣雨　周末大致天晴 (16:30)

【16:30】東北季候風正影響廣東。本港地區今晚（7日）及明日（8日）天氣預測大致多雲，明早有一兩陣雨，最低氣溫約24度。日間短暫時間有陽光及乾燥，最高氣溫約28度，吹和緩至清勁北至東北風。
展望隨後兩三日大致天晴，日間乾燥，早晚有一兩陣雨。
強烈熱帶風暴燦鴻已增強為颱風。在下午4時，燦鴻集結在沖繩島以東約680公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島北部至日本九州一帶。
【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫24.1度，相對濕度75%。
東北季候風正影響廣東沿岸地區。本港今早天氣稍涼，各區氣溫較昨日低約一至兩度。
上午8時，強烈熱帶風暴燦鴻集結在沖繩島之東南偏東約810公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。
天文台預測今日大致多雲。早上天氣稍涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日風勢逐漸緩和，日間天色好轉。周末期間大致天晴。
(天文台)
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