天氣｜天文台料明早有陣雨　周末大致天晴 (16:30)

展望隨後兩三日大致天晴，日間乾燥，早晚有一兩陣雨。

強烈熱帶風暴燦鴻已增強為颱風。在下午4時，燦鴻集結在沖繩島以東約680公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向琉球群島北部至日本九州一帶。

【07:40】上午7時40分，天文台錄得氣溫24.1度，相對濕度75%。

東北季候風正影響廣東沿岸地區。本港今早天氣稍涼，各區氣溫較昨日低約一至兩度。

上午8時，強烈熱帶風暴燦鴻集結在沖繩島之東南偏東約810公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域。

天文台預測今日大致多雲。早上天氣稍涼。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。展望未來一兩日風勢逐漸緩和，日間天色好轉。周末期間大致天晴。

(天文台)

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