教師失德遭取消註冊　教育局：教案涉分裂國土　要求學生政治表態是否贊同民族黨政綱【附例子】 (18:00)

．教案顯示，教師會用50分鐘有計劃地由《社團條例》，帶出香港民族黨，然後詳細介紹該已被列為非法組織的政黨的宗旨及政綱，之後討論港獨課題，「重點是宣揚該組織港獨的政綱」

．向學生提問時，問及「為什麼有人會提出香港獨立」、「何時出現這種思潮」，可見港獨是整個課程的主題

．教案總結部分預留35分鐘繼續談香港民族黨，並觸及藏獨、疆獨、台獨、以至分裂國土的議題

．教案顯示播放關於民族黨政綱的片段時，讓贊同政綱的學生舉手示意，是要求學生在課堂作政治表態

．工作紙要求學生根據影片內容講港獨原因，學生無表達個人意見空間，只能把影片內容印入腦海寫出來，是將有關思想及概念強加於學生

．教案內有扭曲偏頗內容，例如向學生說，最極端的情況下，學生與同學去旅行、做專題、體育課分組都可以是社團，雖未有註冊但仍受條例規管，亦有可能是非法社團。這明顯帶給學生錯誤信息、歪曲概念

．教案提及2010年代香港特區政府運用《社團條例》施加「黨禁」，這是不符事實及歪曲有關條例

．《社團條例》、港獨、藏獨、疆獨、台獨等課題深淺程度均不適合小學生

陳蕭淑芬稱，從有關教案的完整結構、詳細內容、播放相關影片配合、要求學生表態，以至工作紙內容，可見涉事教師在課堂散播港獨信息，是「有計劃的行為」，教育局為保障學生利益、維護教師專業和社會大眾對教學專業團隊的信任，決定取消有關教師的註冊。

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