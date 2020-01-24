小學教師涉播港獨遭釘牌　消息：教案非講港獨　藉例子讓學生反思言論自由是否被收窄 (16:59)

知情者指出，被取消註冊的教師負責設計涉事教案，但沒向學生教授。該教案去年3月在校本的「生活教育課」，向五、六年級教授，涉及兩個課節。學生需看數段短片，包括香港電台訪問前香港民族黨召集人陳浩天的訪問片段，然後回答4條問題，其中問學生「根據影片內容，提出香港獨立的原因是什麼？」知情者稱，教案非講「港獨」，只因前香港民族黨被取締，故藉此例讓學生反思言論自由是否被收窄，教師在堂上亦有教授《基本法》有關言論自由的內容。

知情者稱，校方去年9月接獲教育局通知，得悉有教師被投訴，故展開調查，包括向現被取消註冊的教師了解事件，亦翻閱其設計的教案，最終認為教師沒向學生散播「港獨」信息，校方沒處分任何教師。

知情者又說，教育局官員去年9月中曾突擊到訪該校，「了解」生活教育課運作。當時官員抽樣約見4至5名學生，問他們教師有否在堂上講「港獨」，學生回應稱老師講「言論自由」；官員又問學生是否贊成「港獨」，學生說不贊成。當時局方亦約見時任校長、副校長等6人。知情者稱，該6人在局方到校時，均不知道會被局方調查。

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