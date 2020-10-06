香港民研調查：六成二受訪者反對警方修改傳媒定義 (17:30)

香港民研「我們香港人意見群組調查」於9月30日下午5時至10月5日下午3時，以電郵接觸群組成員，並於網上完成調查，成功收回11,423個樣本。

受訪者被問，「警方近日修訂傳媒代表定義，只認可已登記政府新聞處新聞發布系統（GNMIS）的傳媒機構，以及國際認可及知名的非本地傳媒，不再承認香港記者協會、 香港攝影記者協會會員證，亦不承認大部分學生媒體和近期成立的網媒。你有多支持或反對這個做法? 」結果顯示，有62%受訪者反對警方做法，有36%支持。9629名「民主派」支持者當中，97%反對警方做法；而952名「非民主派」支持者則有65%支持、31%反對。

香港浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明分析指出，對於非民主派亦有逾三成人反對警方做法，他認為與現時網媒成為潮流有關。他解釋稱，非民主派習慣透過網媒收取資訊，習慣在網上看新聞，他們反對警方的做法可能是因為資訊渠道受限制。

杜耀明表示，香港記者協會數月前公布最新的香港新聞自由指數調查結果，分數是有紀錄以來新低，新聞界面臨3個主要問題，包括採訪時受到人身威脅、獲得報道所需資訊出現困難、沒有足夠法例保障採訪。他認為，香港民研今次的調查結果，與記協調查結果一脈相承，警方修訂警察通例，壟斷記者定義，縮減記者取得資訊的範圍，也沒有法例保障。

他表示，警方修訂通例前，也不是對他們「認可」傳媒的待遇特別好，記協亦多次發表聲明抗議警方粗暴對待記者，過去記者的經歷「都係坎坷」，認為警方修訂通例只會令雙方關係雪上加霜。

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