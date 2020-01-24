新冠肺炎｜今增8確診3宗源頭不明　包括帝苑酒店餐廳樓面　另一人曾參加家族聚會 (16:39)

3宗源頭不明個案：

個案5126：

．33歲無業男子，居於北角富嘉閣，10月3日感不適去急症室求醫

．10月1日在黃埔親戚家中出席家庭聚會，同場有16人，全部將送往檢疫中心

．10月2日到太古城中心百老匯戲院睇戲，有戴口罩、沒進食，其後到炮台山傷心酸辣粉用餐

個案5132：

．43歲男子，在尖沙嘴帝苑酒店越南餐廳任職樓面，居於灣仔謝斐道快添大廈。

．10月2日感不適，10月3日短暫上班，上班時會在休息室休息，曾一起休息的同事被列為密切接觸者

．6名有較緊密接觸的樓面同事須檢疫，該越南餐廳須停業14日。帝苑酒店所有職員及住客會派樣本樽

．張竹君建議於9月30日至10月3日曾到該餐廳吃飯的食客，如感不適應盡快求醫

個案5133：

．22歲學生，主要網上學習，居於屯門龍門居第15座，曾到屯門高富餐廳用膳，經常到屯門仁愛堂鄭耀源紀念健體中心健身，5名相關者須檢疫

．10月1日開始不適，有輕微發燒，同日與朋友光顧元朗滔滔甜品；10月3日光顧屯門新墟譚仔三哥米線；10月4日曾光顧龍門居雲貴軒、井財街金銘餐廳，會派樣本樽予以上食肆的員工。

另2宗個案與早前確診個案有流行病學關連：

．個案5130：曾與早前確診的27歲泰裔主婦（個案5111）一起逛街，以及與38歲確診女子（個案5123）同住

．個案5131：檢疫中心確診，為早前輸入個案的緊密接觸者

3宗輸入個案：

．個案5127：菲律賓到港外傭，10月4日乘HX782航班抵港

．個案5128：由德國經土耳其到港海員，10月4日乘TK070航班抵港

．個案5129：10月4日由俄羅斯經德國到港

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