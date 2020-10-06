城大生堵路藏六角匙罪成判入更生中心　官：判刑須具阻嚇免他人仿效 (17:30)

網民去年11月發起「大三罷」行動，一名城大男生當晚涉在青衣一帶堵路時遭防暴警追捕及搜出一串六角匙。他否認管有攻擊性武器或非法工具作非法用途等兩罪受審，惟裁判官憑他當日黑衣打扮，裁定他與其他示威者屬於團伙故罪成。案件今（6日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官指稱法庭須保持社會秩序，礙於被告體能所限，不建議接受勞教，故判他進入更生中心服刑。
陳東成（18歲）被裁定在公眾地方造成阻礙、管有攻擊性武器或非法工具作非法用途兩罪成，即去年11月13日在青衣担杆山交通交匯處管有8條六角匙，以及在公眾地方堵路。
辯方進一步求情指出，被告一家七口同住，深受家人支持，又呈上師長求情信形容他為人乖巧，犯案只一時衝動，有違本性，希望法庭念及涉案工具只是六角匙，威脅相對低，作出輕判，讓他能繼續在大學讀書。
裁判官彭亮廷判刑指出，參考上訴庭案例，法庭在處理少年罪犯判刑時，除考量被告背景，亦須加諸懲罰、公開譴責、保護公眾。彭官指出，法庭明白亦體會被告及其家人因案件面對重大壓力，但重申控罪性質嚴重，為保持社會秩序，判刑須具阻嚇，以免他人仿效，故判被告進入更生中心。辯方提出保釋等候上訴，彭官稱上訴初步並無勝算，拒批申請。
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