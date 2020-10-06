城大生堵路藏六角匙罪成判入更生中心　官：判刑須具阻嚇免他人仿效 (17:30)

陳東成（18歲）被裁定在公眾地方造成阻礙、管有攻擊性武器或非法工具作非法用途兩罪成，即去年11月13日在青衣担杆山交通交匯處管有8條六角匙，以及在公眾地方堵路。

辯方進一步求情指出，被告一家七口同住，深受家人支持，又呈上師長求情信形容他為人乖巧，犯案只一時衝動，有違本性，希望法庭念及涉案工具只是六角匙，威脅相對低，作出輕判，讓他能繼續在大學讀書。

裁判官彭亮廷判刑指出，參考上訴庭案例，法庭在處理少年罪犯判刑時，除考量被告背景，亦須加諸懲罰、公開譴責、保護公眾。彭官指出，法庭明白亦體會被告及其家人因案件面對重大壓力，但重申控罪性質嚴重，為保持社會秩序，判刑須具阻嚇，以免他人仿效，故判被告進入更生中心。辯方提出保釋等候上訴，彭官稱上訴初步並無勝算，拒批申請。

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