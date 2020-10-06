爆谷店男經理涉藏攻擊性武器　自辯稱網購伸縮棍當玩具 (16:20)

被告黃琪偉（34歲）否認於去年8月28日在上水天平邨天美樓地下管有一支伸縮棍，但承認翌日其住所內管有兩個鐵蓮花。

時任西九龍總區情報組的警員鍾建成（譯音）供稱，當日他按指示與隊員在天平邨埋伏，同僚在被告的背包搜獲伸縮棍及摺刀後，他拘捕被告。被告在警誡下說「支伸縮棍淘寶買嚟玩，摺刀以前返工用」。

被告自辯稱，他常在淘寶購物，被捕前3星期在淘寶購買伸縮棍，並送到位於又一城的工作地點，一直收藏在儲物櫃。當天他下班後把工作用的摺刀，連同伸縮棍一同帶回家。辯方其後呈上淘寶的購物單據。

控方問被告為何要購買伸縮棍，被告稱「看到淘寶熱門推介，覺得幾得意買嚟收藏」。控方又問他「知唔知伸縮棍係攻擊性武器？」，被告答稱：「淘寶寫住合法，又清到關，我會當佢係一件玩具。」被問到伸縮棍有何用途，被告直言「冇用途」。聆訊下午續。

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