中大調查：一成半受訪市民為移民作準備為近3年新高 (15:49)

中大調查於今年9月18日至24日晚上進行，以家居固網電話和手提電話成功訪問737人。受訪市民為香港適宜居住和生活的程度作評分，平均分數為49.6分，較2019年9月的54.4分顯著下降，評分延續近4年（2017年至2020年）連續下跌的趨勢，也是自2017年始創該評分以來的最低。

約四成四（43.9%）受訪市民表示，如有機會將打算移民或移居外地，約四成七（46.8%）受訪市民表示沒有這種打算，另有9.3%受訪市民以「不知道/很難說/沒有想過」回應。

有移民或移居外地意欲的受訪市民中，當中三成五（35.0%）表示近期有為移民或移居做準備，約六成五（64.8%）則沒有。以所有受訪市民為基數，一成五（15.3%）受訪市民表示有作準備，而近三成（28.4%）受訪市民則沒有做準備。

將有移民或移居意欲受訪市民的開放回答整理歸類後，前四項最多人提及的本地因素為「不滿特區政府/特首/高官/不滿政府政策」（27.3%）、「香港政治爭拗太多/太煩/政治不穩定」（23.6%）、「香港自由（包括言論自由）/人權情況變壞/喪失新聞自由」（19.8%）和「香港政治不民主」（17.6%）。

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