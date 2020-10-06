新冠肺炎｜明我幼稚園奧運校K2生家長初步確診　學校停課兩日 (13:57)

學校恢復面授課堂兩周，有學校先後因新型冠狀病毒疫情停課。位於大角嘴的天主教明我幼稚園（奧運校）因有學生家長初步確診，今、明（6日及7日）兩日停課，並安排專業清潔公司消毒校舍。學校職員回覆稱，涉事學生最後上課日為上周三（9月30日），家長當日曾到校接送學生，但未有進校。
該校職員李主任稱，有就讀上午中班（K2）學生家長今早通知校方初步確診，故校方決定停課兩日。李主任說，校方安排家長於不同門口接送學生，以免人群聚集；初步確診家長上周三到校接送時，只逗留約5分鐘，其間有戴口罩。
李主任表示，上午K2每班有15人，上周三有兩班學生在校，由於剛恢復面授課堂，故學生當日只需回校上課一小時，由教師講課為主，無安排遊戲及茶點時間。她續說，學生上課期間有戴口罩，有獨立座位，並以隔板分隔，學生會分批上洗手間，每次約4人，並隔開如廁，學生用完洗手間後有安排人員清潔消毒。
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