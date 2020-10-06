小學教師涉播港獨遭釘牌　葉建源：生安白造指控 (11:50)

據了解，涉事教師來自九龍塘宣道小學。葉建源稱涉事工作紙主題是言論自由，提及「港獨」只是以當時熱門時事作討論切入點。對於教育局稱教師「有計劃地散播港獨信息」，葉建源表示，若真是「有計劃」，該教師應會「精心炮製」教學內容，且不會只說一次。但今次教師的整個課程當中，沒有第二次討論或循序漸進介紹「港獨」，顯示教師並非有計劃地散播「港獨」信息。

葉建源又指出，教育局曾派員向涉事教師的學生了解事件，校方紀錄顯示，當時學生已表明涉事課堂教授言論自由，主題清晰，學生回應教育局官員提問時亦無贊同港獨，這顯示學生有能力了解相關議題，沒有在課堂中被灌輸某種觀念。

本身是資助小學校長會理事的聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在同一節目表示，他認為學校仍有空間討論言論自由，但要小心選材，若涉事教材在其學校出現，他會勸教師不要使用相關教材，但不會要求教師停止教授言論自由。

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