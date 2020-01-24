首有教師涉播港獨專業失德遭釘牌　林鄭月娥：政府迎難而上　續揪出害群之馬 (10:45)

林鄭月娥指出，今次是政府首次以專業失德為理由取消教師資格，影響其教學終身職業，是過往政府從未做過的事。她稱這不代表過去沒有同類問題，「可能以前（的政府）比較避難，但今日的特區政府迎難而上，如有需要用法律賦予我們的權力回應社會訴求，我們一定會做」。

她稱，完全支持教育局過去一年認真嚴肅處理針對教師的投訴，並稱過程要按法律基礎，嚴守程序公義，「否則（若）處理了的個案其後受司法挑戰，可能把整套監管系統破壞」。她強調政府會繼續「揪出教育界的害群之馬」，但她相信破壞教育界寧靜、將政治帶入校園的教師為數很少，不希望外界因個別違規例子而一竹篙打一船人。

她說，自己上任之初已表明重視教育，希望教育系統培養出有國家觀念、香港情懷等的下一代，近月亦提及教育「不可以是無掩雞籠」，不論是政府或辦學團體都必須把關，保障心智未成熟的學生免於被歪理荼毒。

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