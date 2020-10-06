黑幫酒吧毆鬥後四散　職員1死3傷 (15:58)

油尖警區助理指揮官（刑事）警司張伯傑今午（6日）表示，事發時兩批黑幫在酒吧消遣，其間因肢體碰撞，雙方口角繼而動武，兩批人隨手取硬物毆鬥，其後四散。警方接報到場，發現4名男職員受傷，他們年齡介乎34至49歲，其中36歲男職員頭部重創，送院經搶救後證實死亡，其餘3名傷者經治理已出院。

西九龍總區刑事總部高級警司曾仲斌稱，案件交由西九龍重案組第一隊調查，警方已鎖定部分涉案者，暫未有人被捕。現場消息一度指出，有顧客不滿酒吧打烊被要求離開，遂用玻璃瓶圍毆酒吧職員，他稱無證據顯示案件與酒吧打烊或黑幫利益衝突有關；另外，警方過去亦有巡查酒吧，上月曾數次展開代號「犁庭掃穴」行動，拘捕68男27女，涉嫌藏毒、藏有攻擊性武器等罪名。

探員早上檢走一批證物，包括一把染血掃把、酒瓶、桌椅等，下午3時許，政府化驗師連同警員到現場調查。