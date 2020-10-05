新冠肺炎｜尼泊爾抵港73歲婦染疫危殆　兩親屬確診任職國際社會服務社 (22:40)

兒童宿舍6童4職員送檢疫中心

ISS發言人表示，該社一名女員工及一名外判男保安確診感染新冠病毒，兩人皆為尼泊爾籍，女患者於炮台山的免遣返聲請人兒童宿舍擔任文職，男患者於觀塘的免遣返聲請人辦事處任職外判保安員，兩人為夫婦關係。保安員的母親（個案5110）於10月2日確診，保安員（個案5124）亦於10月3日發燒送院並確診。妻子（個案5125）被列為密切接觸者接受隔離，於10月4日確診。

發言人續指出，女患者的工作不涉及照顧兒童，她確診前最近的上班日期為9月30日。該兒童宿舍於9月30日前共有6名兒童居住，年齡介乎1歲至15歲，由4名宿舍職員照顧。宿舍員工及兒童正等候衛生防護中心安排送往檢疫中心隔離。

男保安最後上班日同為9月30日，確診後已即時安排其他同更上班的保安員接受測試，結果全部呈陰性。保安員主要駐守辦事處入口及等候區，與服務使用者接觸有限，沒有服務使用者需要隔離。觀塘辦事處今日起關閉至少3天全面消毒，所有員工今日起在家工作，並接受病毒測試。

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