食環署稱China Secret酒吧酒牌與登記店名不同　將轉交警方跟進 (21:22)

食環署表示，按現場觀察所得，有關處所門外張貼一張印有店名為「China Secret」的小食食肆牌照告示，食環署在8月至9月初期間曾巡查該處所4次，惟未發現違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）就餐飲業務處所發出當時生效的指示，當中包括酒吧或酒館內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於兩人同坐一桌。食環署今日（5日）亦派員到上址巡查，由於該處所正暫停營業，食環署已聯絡有關負責人查問並跟進巡查事宜。

根據衛生防護中心資料，22歲確診男學生表示光顧該酒吧時約有6桌顧客，共20至21人，換言之，當日酒吧疑違反不多於兩人同坐一桌的規定。

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