幼稚園及私立中小學將可獲3萬至8萬元紓困津貼 (20:05)

發言人指出，參加幼稚園教育計劃的學校，因應類別（即半日制、全日制及長全日制）及規模，可獲得3萬至8萬元的津貼；非參加幼稚園教育計劃的學校，一律可獲4萬元津貼；私立中小學日校包括英基學校協會屬下學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的私立中小學日校，每校可獲4萬元。

補習學校可獲2萬元津貼

至於補習學校等提供非正規課程的私立學校，每所在9月23日開始分階段恢復面授課堂當日或之前已根據《教育條例》註冊，以及在通函發出當日仍然營運的學校，將獲提供一筆過2萬元的紓困津貼，預計惠及約3000所提供非正規課程的私立學校，涉及額外開支約6000萬元。

按個別津貼的發放安排，教育局會在收到「防疫抗疫基金」撥款後約一個月或在收到填妥的申請或收款人資料後一個月內向學校發放有關津貼。

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