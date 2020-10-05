女僱主認串謀菲傭經營賣淫網站洗黑錢近5000萬元　押後判刑 (18:00)

被告依次為黃佩（王亭）（68歲）及Palpal Lactoc Jo An Evera（42歲）。辯方求情稱，首被告早年因生活拮据而被迫賣淫，其後因年紀老邁無法提供服務，便開設網站，目的是提供「清潔及優質」的性服務。次被告因害怕失去工作及欲賺取外快而犯案，在案件中角色屬次要。

控方案情指出，在2018年4月16日至5月15日期間，4名警方卧底透過涉案的賣淫網站上提供的電話號碼，六度各自以電話、短訊或即時通訊軟件WhatsApp預約俄羅斯及委內瑞拉籍妓女的性服務，各以現金及信用卡支付約5000至7000元。

警方有組織罪案及三合會調查科隨後於同年5月15日搜查兩被告位於中半山地利根德里的居所，搜出營運網站的物品，包括17本交易紀錄及多部電話等，拘捕兩人。次被告在警誡下稱，在首被告指使下，與另一女傭在居所為網站顧客安排性服務。

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