舞台設計師涉藏士巴拿摺刀　辯方稱屬工作用途 (15:50)

被告張子軒（27歲）報稱無業，辯方透露他是一名舞台設計師。控罪指稱，被告去年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有一把士巴拿、一把摺刀和兩把鉗子。

控方傳召當日駐守深水埗警區第二梯隊的防暴警員余展宏作供。余展宏稱，近凌晨12時，他目睹5人在旺角通菜街聚集，其中一名蒙面黑衣人在現場揮動美國國旗，於是上前追截。余展宏表示，被告失足倒地後被捕，在其背包及身上搜出涉案物品、勞工手套、口罩及打火機等。

余展宏承認，現場沒有發生騷亂或非法集結，亦無人堵路。辯方指出，被告當場表明自己從事舞台設計，但警員命令被告「唔准郁，唔好講咁多，有咩拉番差館先講」，拒絕讓被告在背包尋找工作證明，余展宏否認此事。

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