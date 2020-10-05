舞台設計師涉藏士巴拿摺刀　辯方稱屬工作用途 (15:50)

去年萬聖夜，有市民在旺角聚集；至翌日（11月1日）凌晨，一名舞台設計師被警員截停及搜出士巴拿及摺刀等。他否認管有攻擊性武器罪，今（5日）於九龍城裁判法院受審。辯方強調被告從事舞台布景工作，因工作用途才管有涉案物品，又稱被告嘗試出示工作證明，惟遭警員拒絕。裁判官裁定控罪表證成立，被告選擇不作供，案件押後至本月9日裁決。
被告張子軒（27歲）報稱無業，辯方透露他是一名舞台設計師。控罪指稱，被告去年11月1日在旺角運動場道12至14號金明閣地下外管有一把士巴拿、一把摺刀和兩把鉗子。
控方傳召當日駐守深水埗警區第二梯隊的防暴警員余展宏作供。余展宏稱，近凌晨12時，他目睹5人在旺角通菜街聚集，其中一名蒙面黑衣人在現場揮動美國國旗，於是上前追截。余展宏表示，被告失足倒地後被捕，在其背包及身上搜出涉案物品、勞工手套、口罩及打火機等。
余展宏承認，現場沒有發生騷亂或非法集結，亦無人堵路。辯方指出，被告當場表明自己從事舞台設計，但警員命令被告「唔准郁，唔好講咁多，有咩拉番差館先講」，拒絕讓被告在背包尋找工作證明，余展宏否認此事。
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