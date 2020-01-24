新冠肺炎｜今增11確診4宗本地個案　一宗源頭不明曾於港威酒店吃自助餐 (16:41)

一宗源頭不明個案：

．個案5122：46歲女子，當文職，居於青衣藍澄灣5座，在葵涌捷聯大廈上班；9月14日曾到尖沙嘴港威酒店進食午餐自助餐，取食物時有戴口罩；9月24日開始咳嗽；9月28日在葵興九龍貿易中心「Oliver's Super Sandwich」吃三文治；一起工作40名同事已獲派樣本樽，該店現暫停營業。

3宗個案與早前確診個案有流行病學關連：

．個案5124、5125：分別是55歲男子、31歲女子，為昨日（4日）輸入個案的家人，在醫院檢測呈陽性，有病徵

．個案5123：38歲女子，3月中由泰國抵港探望朋友，同住的35歲女子亦初步確診，而初步確診35歲女子曾與早前確診的27歲泰裔主婦（個案5111）一起逛街（詳情17:32：張竹君：27歲泰裔主婦疑提供錯誤資訊 涉違例考慮檢控）

7宗輸入個案：

．個案5115：31歲女子，由印度經迪拜乘EK384航班，在10月3日抵港

．個案5116至5121：分別是30歲女子、72歲女子、66歲男子、39歲女子、67歲女子、55歲男子，全由尼泊爾乘RA4099航班，在10月3日抵港（詳情17:47：尼泊爾相關航空公司須停飛香港兩星期）

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