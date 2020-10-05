警旺角劏房搗毒品倉拘一男　檢逾2500萬元冰毒可卡因 (12:45)

被捕36歲非華裔男子報稱無業，持行街紙，沒有三合會背景；他被暫控兩項販毒罪，案件明日（6日）於西九龍裁判法院提堂。

警方根據線報，前晚約8時到砵蘭街一唐樓調查，於目標唐樓梯間發現一名非華裔男子形迹可疑，遂上前截查。警員於男子手持的紙袋內，檢獲約3.3公斤懷疑可卡因。警員其後持搜查令到上址一劏房單位搜索，發現單位內有大量行李箱。警員於單位不同位置，檢獲約12.1公斤懷疑可卡因、1.4公斤冰毒、約223.9公斤用作稀釋毒品的粉末，兩個電子磅、手套、橡筋等包裝工具，行動中檢獲的毒品市值約2580萬元。

毒品調查科行動組第3B隊高級督察曾梓祐表示，涉案單位為毒品倉庫，由於涉案毒品數量大，相信被捕人非單獨犯案，背後有團伙操控，他亦非單位租客或業主。曾梓祐又說，未於單位內發現製毒工具，相信毒品用作分銷，警方正追查毒品來源。

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