疫苗資助計劃10．8展開　衛生防護中心：流感、新冠病毒料今冬傳播　應盡早接種流感疫苗 (13:00)

衛生署衛生防護中心今（5日）表示，2020/21季度「疫苗資助計劃」將於周四（8日）展開，呼籲合資格者應盡早透過計劃接種季節性流感疫苗，以應對冬季流感季節。中心亦提醒流感病毒與新型冠狀病毒均可能於今冬流感季節傳播，同時患上這兩種疾病的人可能出現更嚴重病情，故於本季度接種流感疫苗至為重要。
衛生防護中心亦表示，合資格者可到參與計劃的私家醫生診所接種獲資助的流感疫苗，每劑疫苗的資助額已由210元提高至240元。
而在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，政府會安排公私營合作外展隊或衛生署外展隊，到參與學校為學童免費接種疫苗，幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於10月8日展開，小學的外展服務則於10月22日開始。
中心亦表示，為預防肺炎球菌感染，未曾接種肺炎球菌疫苗、沒有高風險情況的合資格長者，可接種一劑23價疫苗；合資格有高風險情況的長者則可接種一劑13價疫苗，並在一年後接種一劑23價疫苗。23價疫苗的資助額已提高至每劑300元，13價疫苗的資助額則提高至每劑760元。
接種疫苗詳情可致電衛生防護中心2125 2125或參閱疫苗接種計劃網頁。
其他報道：林鄭月娥接納推薦 任命英最高法院副院長賀知義為終院非常任法官
其他報道：入秋轉涼易「瞓捩頸」 中醫提醒保暖頸部防落枕 熱敷按穴位助紓緩