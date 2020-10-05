天氣｜天文台料明日有驟雨　早上天氣稍涼 (16:30)

【16:30】東北季候風正影響廣東沿岸地區。本港地區今晚（5日）及明日（6日）天氣預測大致多雲，早晚有幾陣驟雨，明早天氣稍涼，最低氣溫約24度。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約28度。吹清勁東至東北風，離岸間中吹強風。
展望隨後一兩日部分時間有陽光，風勢頗大，早上有一兩陣驟雨，接近周末大致天晴。
熱帶低氣壓燦鴻已增強為熱帶風暴，下午4時，燦鴻集結在沖繩島之東南偏東約1230公里，預料移動緩慢，橫過日本以南海域。
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黃色暴雨警告取消
【9:30】天文台在上午9時30分取消黃色暴雨警告信號。
黃色暴雨警告生效
【9:06】天文台在上午9時05分發出黃色暴雨警告信號，取代紅色暴雨警告信號。
紅色暴雨警告生效
【8:07】天文台在上午8時05分發出紅色暴雨警告信號。
【7:50】上午7時50分，天文台錄得氣溫26度，相對濕度95%。天文台在上午7時25分發出黃色暴雨警告信號。
一道冷鋒正橫過廣東沿岸地區。同時，與冷鋒相關的雷雨帶正影響香港。
上午8時，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在沖繩島之東南偏東約1260公里，預料移動緩慢，橫過日本以南海域。
本港地區今日天氣預測大致多雲，有驟雨。初時雨勢頗大及有雷暴。最高氣溫約30度。吹微風，漸轉吹和緩至清勁東北風。展望未來數天風勢頗大，部分時間有陽光，早上天氣稍涼。
(天文台)
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