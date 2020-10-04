港府斥美國務院評論不負責任　促停止干預香港事務 (21:10)

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發言人指出，警方的拘捕行動完全合法和必須，以維持社會的秩序和保障香港市民的生命財產。發言人稱，根據《香港人權法案》和《公民權利和政治權利國際公約》，遊行集會自由並非絕對，可為保障公共秩序、公共安全和他人權利等需要，以法律加以限制；又稱根據《警隊條例》（第232章）第10條，警隊有責任採取合法措施以拘捕一切可合法拘捕而又有足夠理由予以拘捕的人。

發言人說，如有證據顯示任何人犯法，無論任何身分或背景都要面對法律制裁，沒人可以犯了法而不用面對後果；作為執法部門，當出現任何違法行為，警隊會嚴格按照適用的法律採取行動，警隊一直並會繼續公平公正、不偏不倚地依法處理所有案件。

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