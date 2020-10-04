新冠肺炎｜染疫知專生確診泰籍女疑曾到同一酒吧　追蹤同場酒客送檢疫 (18:40)

張竹君表示，據知China Secret酒吧只接待熟客，衛生防護中心已按酒吧提供的名單安排有關顧客送往檢疫，包括4名員工及7名在場客人，並陸續找出其他在場的人以作檢疫。至於該酒吧有沒有酒牌，以及有否違反小食牌照，張竹君表示需要向發牌當局了解。

張竹君透露，據確診男學生稱，當時當晚現場大概有6至7枱客人，惟未知詳細人數。但他留意到鄰枱有泰籍的人，與資料脗合。張竹君稱，現已向香港專業教育學院（李惠利）提供了2300樽樣本瓶，仍待師生回校拿取及留下樣本。

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