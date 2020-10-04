新冠肺炎｜染疫知專生確診泰籍女疑曾到同一酒吧　追蹤同場酒客送檢疫 (18:40)

截至今日（4日）凌晨零時，本港新增5宗新型冠狀病毒確診個案。而昨日（3日）確診、感染源頭不明的22歲香港專業教育學院（李惠利）的男學生（個案5107）曾於9月23日到過尖沙嘴利就商業大廈三樓的酒吧China Secret，今日疫情記者會上，衛生防護中心傳染病處主任張竹君被問及早前確診的滯港泰籍女子（個案5098）是否在China Secret酒吧工作，她表示不清楚該確診者的工作情況，要待警方進一步了解，但初步資料顯示，她應到過涉事酒吧，很大可能曾與其後確診的男學生同場。
張竹君表示，據知China Secret酒吧只接待熟客，衛生防護中心已按酒吧提供的名單安排有關顧客送往檢疫，包括4名員工及7名在場客人，並陸續找出其他在場的人以作檢疫。至於該酒吧有沒有酒牌，以及有否違反小食牌照，張竹君表示需要向發牌當局了解。
張竹君透露，據確診男學生稱，當時當晚現場大概有6至7枱客人，惟未知詳細人數。但他留意到鄰枱有泰籍的人，與資料脗合。張竹君稱，現已向香港專業教育學院（李惠利）提供了2300樽樣本瓶，仍待師生回校拿取及留下樣本。
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