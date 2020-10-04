新冠肺炎｜今新增5確診　主婦確診曾接待泰國友人列源頭不明 (16:34)

源頭不明個案：

個案5111：

．27歲主婦確診，為泰裔香港居民，居於青衣長宏邨宏勇樓，平日會到長發街市及青衣城

．曾受同鄉所託，9月20日及26日接待泰國來港友人，與這名新相識女友人到過尖沙嘴海港城購物，惟該友人已返回泰國並失去聯絡，衛生防護中心已聯絡泰國衛生當局

3宗輸入個案：

個案5110：

．73歲女子，9月13日由尼泊爾到港

．9月13日至26日在尖沙嘴酒店檢疫，9月13日及23日檢測樣本均呈陰性，9月25日沒食慾，9月27日檢疫完畢返回炮台街親戚家居住

．9月28日到油麻地門診及10月1日到彌敦道451號私家診所，其後到急症室接受檢測呈陽性，同住兩名親戚亦初步確診

個案5113：10月2日從俄羅斯抵港，在貨機工作

個案5114：9月23日由尼泊爾乘RA409航班抵港

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